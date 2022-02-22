Наслідки агресії Росії на сході України можу вийти за межі військової сфери.

УЄФА відреагував на вимоги забрати у Росії фінал Ліги чемпіонів

Напередодні керівництво Росії визнало терористичні формування в Донецькій та Луганській областях, а також нарощує свою присутність вже не просто біля кордонів України, а й безпосередньо на тимчасово окупованих територіях.

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Таким чином росіяни зазнають ще більших санкцій. Вони можуть бути не лише політичними та економічними, а й зачепити спортивну сферу. Зокрема, західна преса обговорює можливість забрати у Росії право проводити фінал Ліги чемпіонів 2022 року.

Поки організатори турніру не розглядають такий варіант. "УЄФА постійно та уважно стежить за ситуацією. Наразі немає планів міняти місце проведення фіналу", – наводить відповідь прес-служби союзу MailOnline.

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Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів 2022 року повинен відбутися 22 травня у російському Санкт-Петербурзі на домашньому стадіоні Зеніта Газпром Арені.