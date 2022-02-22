"УЕФА наградит агрессивные действия путинской России, если проведет там финал ЛЧ": мэр Лондона готов заменить Петербург
19:28 - Читати українською
Мэр Лондона Садик Хан советует УЕФА перенести решающий матч нынешней ЛЧ из России, угрожающей безопасности Европы.
Столица Великобритании без проблем подменит Санкт-Петербург, который пока является хозяином будущего финала.
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"Лондон готов принять финал Лиги чемпионов. Проведение такого матча – это привилегия. Представьте, какое впечатление мы бы произвели, если бы УЕФА провел финал в Санкт-Петербурге? Это наградит агрессивные действия путинской России", – приводит слова Хана Evening Standard.
Напомним, последний раз Англия принимала финал ЛЧ в сезоне 2012/13 – Бавария одолела Боруссию Д (2:1) на Уэмбли.
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