УЄФА може покарати фанатів Аякса за поведінку в історичному матчі проти Реала

Поведінка вболівальників Аякса вкотре розглядатиметься дисциплінарним комітетом УЄФА.

УЄФА може покарати Аякс за поведінку амстердамських вболівальників під час матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала (4:1), повідомляє Sky Sports.

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Вболівальників нідерландського клубу звинувачують у завданні шкоди мадридській арені Сантьягу Бернабеу. Рішення щодо цієї ситуації буде прийняте 28 березня.

Варто відзначити, в поточному сезоні Аякс вже тричі отримував санкції через своїх прихильників.

Нагадаємо, Аякс сенсаційно пройшов Реал в 1/8 ЛЧ, перегравши "вершкових" у матчі-відповіді (4:1).

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