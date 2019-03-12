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УЄФА може покарати фанатів Аякса за поведінку в історичному матчі проти Реала

22:34 93 Читать на русском
УЄФА може покарати фанатів Аякса за поведінку в історичному матчі проти Реала
Фанати Аякса / Фото ULTRAS AVANTI

Поведінка вболівальників Аякса вкотре розглядатиметься дисциплінарним комітетом УЄФА.

70’ Марко Асенсіо
93’ Начо
 
Хакім Зієш 7’
Давід Нерес 18’
Душан Тадіч 64’
Лассе Шьоне 72’

УЄФА може покарати Аякс за поведінку амстердамських вболівальників під час матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала (4:1), повідомляє Sky Sports.

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Вболівальників нідерландського клубу звинувачують у завданні шкоди мадридській арені Сантьягу Бернабеу. Рішення щодо цієї ситуації буде прийняте 28 березня.

Варто відзначити, в поточному сезоні Аякс вже тричі отримував санкції через своїх прихильників.

Нагадаємо, Аякс сенсаційно пройшов Реал в 1/8 ЛЧ, перегравши "вершкових" у матчі-відповіді (4:1).

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Теги
Ліга чемпіонів Реал Мадрид - Аякс УЄФА футбольні фанати Аякс Аякс
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