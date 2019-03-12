УЕФА может наказать фанатов Аякса за поведение в историческом матче против Реала

Поведение болельщиков Аякса в который раз будет рассматриваться дисциплинарным комитетом УЕФА.

УЕФА может наказать Аякс за поведение амстердамских болельщиков во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала (4:1), сообщает Sky Sports.

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Болельщиков нидерландского клуба обвиняют в причинении ущерба мадридской арене Сантьягу Бернабеу. Решение по этой ситуации будет принято 28 марта.

Стоит отметить, в текущем сезоне Аякс уже трижды получал санкции за поведение своих сторонников.

Напомним, Аякс сенсационно прошел Реал в 1/8 ЛЧ, обыграв "сливочных" в ответном матче (4:1).

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