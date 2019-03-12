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УЕФА может наказать фанатов Аякса за поведение в историческом матче против Реала

12 марта 22:34 14 Читати українською
УЕФА может наказать фанатов Аякса за поведение в историческом матче против Реала
Фанаты Аякса / Фото ULTRAS AVANTI

Поведение болельщиков Аякса в который раз будет рассматриваться дисциплинарным комитетом УЕФА.

70’ Марко Асенсио
93’ Начо
 
Хаким Зиеш 7’
Давид Нерес 18’
Душан Тадич 64’
Лассе Шьоне 72’

УЕФА может наказать Аякс за поведение амстердамских болельщиков во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала (4:1), сообщает Sky Sports.

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Болельщиков нидерландского клуба обвиняют в причинении ущерба мадридской арене Сантьягу Бернабеу. Решение по этой ситуации будет принято 28 марта.

Стоит отметить, в текущем сезоне Аякс уже трижды получал санкции за поведение своих сторонников.

Напомним, Аякс сенсационно прошел Реал в 1/8 ЛЧ, обыграв "сливочных" в ответном матче (4:1).

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Теги
Лига чемпионов Реал Мадрид - Аякс УЕФА футбольные фанаты Аякс Аякс
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