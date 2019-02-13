Фанати Аякса влаштували нічний салют біля готелю, де проживає Реал

Схоже, делегація Реала у Амстердамі довго не могла заснути цієї ночі.

Прихильники Аякса хотіли завадити спати футболістам та тренерам Реала вночі напередодні матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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Як повідомляє AS, вболівальники нідерландської команди влаштували феєрверк біля вікон готелю, куди заселився мадридський клуб в Амстердамі. Дійство відбувалося з 2:30 до 4:00 години ночі.

Персонал готелю викликав поліцію, яка й втихомирила неспокійних "аяксидів". Повідомляється, що четверо найактивніших бешкетників було затримано та доправлено до відділу поліції.

Нагадаємо, Аякс сьогодні прийматиме Реал на рідній арені. Початок зустрічі заплановано на 22 годину за Києвом.

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