Ліга чемпіонів з сезону-2024/25 отримає новий формат. Попередні пропозиції УЄФА піддалися критиці, тому регламент перепрацювали. Завтра на засіданні Виконкому УЄФА у Відні будуть презентовані зміни, повідомляє The Athletic.

Формат Ліги чемпіонів може зазнати серйозних змін – клуби хочуть скоротити вирішальні стадії

Кількість команд зросте з 32 до 36. Планувалося, що на груповому етапі буде не 6 матчів, а 10, однак через щільний календар в топ-чемпіонатах УЄФА погодиться скоротити до 8 ігор, інформує AS.

Друга дилема пов'язана з додатковими місцями для команд, які не потрапили в ЛЧ. УЄФА хотів роздавали квоту за історичним клубним коефіцієнтом. Наприклад, у цьому сезоні ці місця, скоріш за все, отримали б МЮ та Рома.

Втім, громадськість обурилася такому "блату", і УЄФА довелося розробляти альтернативний план. Тепер додаткові місця даватимуть командам з чемпіонатів, які мають найвищі коефіцієнти. І за спортивним принципом – здобутками минулого сезону.

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