Асоціація європейських клубів (ECA) "проштовхує" ідею скорочення стадії півфіналу ЛЧ до одного матчу, інформує The Times.

Ліга чемпіонів може зазнати серйозної зміни формату – два учасники отримають путівки за новим принципом

Планується створити спеціальний "тиждень футболу", упродовж якого два півфінали і фінал будуть зіграні в одному місті. УЄФА поки не впевнений у доцільності таких змін, однак національні ліги і клуби будуть просувати їх на найближчих зібраннях. Півфінали були двоматчевим ще з першого розіграшу Кубка чемпіонів у 1955 році.

Нагадаємо, із сезону 2024/25 планується заміна групового етапу ЛЧ на єдину лігу з 36 учасниками замість нинішніх 32.

Якою буде оновлена Ліга чемпіонів – збільшення кількості учасників, незвичний формат, ліквідація групового етапу