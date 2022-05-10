Лига чемпионов с сезона-2024/25 получит новый формат. Предыдущие предложения УЕФА подверглись критике, потому регламент переработали. Завтра на заседании Исполкома УЕФА в Вене будут представлены изменения, сообщает The Athletic.

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Количество команд вырастет с 32 до 36. Планировалось, что на групповом этапе будет не 6 матчей, а 10, однако из-за плотного календаря в топ-чемпионатах УЕФА согласится сократить до 8 игр, сообщает AS.

Вторая дилемма связана с дополнительными местами для команд, не попавших в ЛЧ. УЕФА хотел раздавать квоту по историческому клубному коэффициенту. К примеру, в этом сезоне эти места, скорее всего, получили бы МЮ и Рома.

Впрочем, общественность возмутилась таким "блатом", и УЕФА пришлось разрабатывать альтернативный план. Теперь дополнительные места будут давать командам из чемпионатов, имеющих самые высокие коэффициенты. И по спортивному принципу – достижениями прошлого сезона.

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