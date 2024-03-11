"Хаві назвав Лоботку своїм улюбленим гравцем Наполі? Я не хочу нікого виділяти в складі Барселони, мені подобаються багато її гравців. Очі розбігаються! Але я щасливий тренувати свою команду. Ламін Ямал? Він має якості, щоб у майбутньому стати одним із найкращих у світі. Йому 17 років, але він уже виглядає ветераном. Якщо він не зійде зі шляху, то стане топ-гравцем світового рівня.

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Завтрашній матч важливий, це гра року. Страх перед суперником? Якщо боятися, можна не виходити на поле. Потрібно мати сміливість зустрітися віч-на-віч із сильним суперником, який останнім часом виглядає дуже сильно. Ми маємо усвідомлювати свою силу, Наполі повинен грати на рівних із кожним суперником і прагнути до перемоги в кожній грі.

Перед такою грою мені не потрібно робити щось екстраординарне, щоб хлопці усвідомили її важливість. Як сказав Матео Політано, статус гри говорить сам за себе. Не кожній команді дано брати участь у грі за право виходу до чвертьфіналу ЛЧ проти такого суперника.

Що змінилося порівняно з першим матчем проти Барселони в Неаполі? Ми стали більш компактними – пропускаємо менше. Також ми краще граємо в атаці та більше забиваємо. Плюс ми налагодили контрпресинг – не люблю, коли після втрати м'яча моя команда біжить в оборону", – цитує Кальцону Tutto Napoli.

Матч Барселона – Наполі відбудеться у вівторок, 12 березня. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом. Перший матч завершився внічию 1:1.

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