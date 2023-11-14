УЄФА розглядає можливість запрошення саудівського клубу Аль-Наср у розіграш Ліги чемпіонів із сезону 2024/25. Як інформує інсайдер Алі Аль-Харбі, УЄФА мотивує своє рішення тим, що "Аль-Наср вважається одним із трьох найпопулярніших клубів у світі".

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Нагадаємо, що всі представники Саудівської Аравії є частиною Азійської футбольної конфедерації і можуть грати тільки в місцевій Лізі чемпіонів. Поки що незрозумілим залишається питання фінансового фейр-плей – європейські клуби зобов'язані дотримуватися цього закону. Аль-Наср підписав багатомільйонний контракт із Кріштіану Роналду, тому що в Саудівській Аравії правило фінансового фейр-плей відсутнє.

Згідно з клубним рейтингом ФІФА, найкращими клубами світу в сезоні 2023/24 є Манчестер Сіті, Баварія і Реал.

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