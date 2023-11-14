УЕФА считает Аль-Наср одним из трёх наиболее популярных клубов в мире.

УЕФА рассматривает возможность приглашения саудовского клуба Аль-Наср в розыгрыш Лиги чемпионов с сезона 2024/25. Как информирует инсайдер Али Аль-Харби, УЕФА мотивирует своё решение тем, что "Аль-Наср считается одним из трёх наиболее популярных клубов в мире".

Роналду забил за Аль-Наср после ужасной ошибки защитников – видео гола Криштиану

Напомним, что все представители Саудовской Аравии являются частью Азиатской футбольной конфедерации и могут играть только в местной Лиге чемпионов. Пока что неясным остаётся вопрос финансового фэйр-плей – европейские клубы обязаны соблюдать перед УЕФА этот закон. Аль-Наср подписал многомиллионный контракт с Криштиану Роналду, потому что в Саудовской Аравии правило финансового фэйр-плей отсутствует.

Согласно клубному рейтингу ФИФА, лучшими клубами мира в сезоне 2023/24 являются Манчестер Сити, Бавария и Реал.

Темна сторона Каріма Бензема – секс, рекет, тероризм