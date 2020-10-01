"Дуже важке жеребкування, три складні опоненти. Нас щотижня чекають великі битви. Мусимо підготуватися та постаратися якнайкраще провести кожен матч.

Матвієнко – про жеребкування Ліги чемпіонів: Шахтар отримав одну з найскладніших груп

Вибору у нас немає. Шахтар має шанси вийти в плей-офф. Мусимо зіграти майже ідеально. Для виходу з групи потрібно уникнути власних помилок і докласти всіх зусиль.

Реал та Інтер – фаворити групи. Інтер зараз дуже сильний, а Реал завжди завжди бореться лише за перше місце в групі. Не хочу загадувати, скільки голів заб‘ю в такому квартеті. Для мене найголовніше – бути ефективним і максимально допомагати команді", – поділився Мораєс для Футбол 24.

Нагадаємо, суперниками Шахтаря на груповому етапі ЛЧ стали Реал, Інтер та Борусія М.

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