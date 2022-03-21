Зміни у регламенті ФІФА стосовно гравців з чемпіонатів України та Росії тепер врахують і у Лізі чемпіонів та інших євротурнірах.

Учасники Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій сезону 2021/22 мають змогу дозаявити на турнір гравців з України та Росії до 1 квітня, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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До команд зможуть приєднатись не більше двох гравців. Аналогічні зміни внесли і в жіночу Лігу чемпіонів – там нових футболісток можуть реєструвати до 7 квітня.

Нагадаємо, ФІФА дозволила гравцям з УПЛ та легіонерам РПЛ розірвати контракти з клубами та приєднатись до нових колективів до кінця поточного сезону.

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