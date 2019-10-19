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УЄФА дискваліфікував капітана Брюгге на 3 матчі Ліги чемпіонів за образу арбітра

13:08 251 Читать на русском
УЄФА дискваліфікував капітана Брюгге на 3 матчі Ліги чемпіонів за образу арбітра
Рууд Вормер / De Morgen

Півзахисник Брюгге Рууд Вормер не допоможе команді в наступних матчах групового етапу Ліги чемпіонів.

56’ Серхіо Рамос
86’ Каземіро
 
Денніс Еммануель Бонавентуре 10’
Денніс Еммануель Бонавентуре 39’
Рууд Вормер 84’
10’ Денніс Еммануель Бонавентуре
39’ Денніс Еммануель Бонавентуре
56’ Серхіо Рамос
84’ Рууд Вормер
86’ Каземіро

Рууд Вормер отримав покарання за образи на адресу арбітра в матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Півзахисник отримав другу жовту картку за фол на Вінісіусі та почав ображати арбітра після вилучення. Дисциплінарний комітет УЄФА вирішив дискваліфікувати бельгійця на 3 матчі Ліги чемпіонів за подібну поведінку.

Нагадаємо, Вормер у складі Брюгге вибив київське Динамо з кваліфікації Ліги чемпіонів, відзначившись голами в обох матчах.

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Теги
Ліга чемпіонів Брюгге Брюгге УЄФА Реал Мадрид - Брюгге Рууд Вормер Рууд Вормер
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