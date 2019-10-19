УЄФА дискваліфікував капітана Брюгге на 3 матчі Ліги чемпіонів за образу арбітра

Півзахисник Брюгге Рууд Вормер не допоможе команді в наступних матчах групового етапу Ліги чемпіонів.

Рууд Вормер отримав покарання за образи на адресу арбітра в матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Півзахисник отримав другу жовту картку за фол на Вінісіусі та почав ображати арбітра після вилучення. Дисциплінарний комітет УЄФА вирішив дискваліфікувати бельгійця на 3 матчі Ліги чемпіонів за подібну поведінку.

Нагадаємо, Вормер у складі Брюгге вибив київське Динамо з кваліфікації Ліги чемпіонів, відзначившись голами в обох матчах.

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