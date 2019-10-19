УЕФА дисквалифицировал капитана Брюгге на 3 матча Лиги чемпионов за оскорбление арбитра

Полузащитник Брюгге Рууд Вормер не поможет команде в следующих матчах группового этапа Лиги чемпионов.

Рууд Вормер получил наказание за оскорбления в адрес арбитра в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Ярмоленко против экс-звезды УПЛ, Ривьера для ПСЖ, дерби Боруссий и вечная классика на Альбионе: топ-5 матчей евроуикенда

Полузащитник получил вторую желтую карточку за фол на Винисиусе и начал оскорблять арбитра после удаления. Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение дисквалифицировать бельгийца на 3 матча Лиги чемпионов за подобное поведение.

Напомним, Вормер в составе Брюгге выбил киевское Динамо из квалификации Лиги чемпионов, отличившись голами в обоих матчах.

Соболь и Ко шокировали Реал в Лиге чемпионов: почему стало возможным "бельгийское чудо"