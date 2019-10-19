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УЕФА дисквалифицировал капитана Брюгге на 3 матча Лиги чемпионов за оскорбление арбитра

13:10 35 Читати українською
УЕФА дисквалифицировал капитана Брюгге на 3 матча Лиги чемпионов за оскорбление арбитра
Рууд Вормер / De Morgen

Полузащитник Брюгге Рууд Вормер не поможет команде в следующих матчах группового этапа Лиги чемпионов.

56’ Серхио Рамос
86’ Каземиро
 
Деннис Эммануэль Бонавентуре 10’
Деннис Эммануэль Бонавентуре 39’
Рууд Вормер 84’
10’ Деннис Эммануэль Бонавентуре
39’ Деннис Эммануэль Бонавентуре
56’ Серхио Рамос
84’ Рууд Вормер
86’ Каземиро

Рууд Вормер получил наказание за оскорбления в адрес арбитра в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Полузащитник получил вторую желтую карточку за фол на Винисиусе и начал оскорблять арбитра после удаления. Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение дисквалифицировать бельгийца на 3 матча Лиги чемпионов за подобное поведение.

Напомним, Вормер в составе Брюгге выбил киевское Динамо из квалификации Лиги чемпионов, отличившись голами в обоих матчах.

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Теги
Лига чемпионов Брюгге Брюгге УЕФА Реал Мадрид - Брюгге Рууд Вормер Рууд Вормер
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