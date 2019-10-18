УЄФА дискваліфікував фанатів Аякса на матч проти Челсі

Аякс отримав покарання за поведінку своїх вболівальників на матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Валенсії (3:0).

Фанати Аякса не зможуть придбати квитки на гостьовий матч 4-го туру Ліги чемпіонів проти Челсі, інформує офіційний сайт УЄФА. Окрім цього, амстердамці отримали умовну заборону на продаж квитків на ще один виїзний матч турніру з випробувальним терміном 1 рік.

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Також УЄФА оштрафував Аякс на 50 тисяч євро за масові заворушення уболівальників на трибунах і завдані збитки стадіону Валенсії. Ще 18 тисяч євро амстердамці повинні виплатити за неналежну поведінку команди: гравці клубу отримали за матч 6 жовтих карток.

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Нагадаємо, Аякс розгромив Валенсію у 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів (3:0).