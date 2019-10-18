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УЄФА дискваліфікував фанатів Аякса на матч проти Челсі

12:52 99 Читать на русском
УЄФА дискваліфікував фанатів Аякса на матч проти Челсі
Фанати Аякса / AFP

Аякс отримав покарання за поведінку своїх вболівальників на матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Валенсії (3:0).

 
Хакім Зієш 8’
Квінсі Промес 34’
Донні ван де Беек 67’
8’ Хакім Зієш
34’ Квінсі Промес
67’ Донні ван де Беек

Фанати Аякса не зможуть придбати квитки на гостьовий матч 4-го туру Ліги чемпіонів проти Челсі, інформує офіційний сайт УЄФА. Окрім цього, амстердамці отримали умовну заборону на продаж квитків на ще один виїзний матч турніру з випробувальним терміном 1 рік.

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Також УЄФА оштрафував Аякс на 50 тисяч євро за масові заворушення уболівальників на трибунах і завдані збитки стадіону Валенсії. Ще 18 тисяч євро амстердамці повинні виплатити за неналежну поведінку команди: гравці клубу отримали за матч 6 жовтих карток.

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Нагадаємо, Аякс розгромив Валенсію у 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів (3:0).

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Теги
УЄФА Валенсія - Аякс Аякс Аякс Ліга чемпіонів
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