Аякс видав фантастичну виїзну серію у Лізі чемпіонів – Динамо причетне до досягнення амстердамців

Нідерландський клуб встановив унікальне клубне досягнення у Лізі чемпіонів.

Амстердамський Аякс продовжує дивувати своїх уболівальників чудовими результатами. Черговим вражаючим досягненням клубу стала серія з 13 виїзних матчів у Лізі чемпіонів, в яких чемпіони Ередивізі не зазнавали поразок: у шести поєдинках команда святкувала перемогу, а ще сім звела унічию.

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До слова, серед переможених команд – гранди світового футболу: Реал, Ювентус, Тоттенхем та Валенсія. Київське Динамо також "долучилось" до так званого рекорду – 28 серпня 2018 року українці розписали з Аяксом безгольову нічию.

Нагадаємо, суперниками амстердамського клубу у групі Н ЛЧ є іспанська Валенсія, англійський Челсі та французький Лілль. У першому та другому турах головного єврокубкового турніру амстердамці з однаковим рахунком 3:0 розгромили Лілль та Валенсію. Наступний матч Аякс проведе 23 жовтня проти Челсі.

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