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Аякс видав фантастичну виїзну серію у Лізі чемпіонів – Динамо причетне до досягнення амстердамців

14:41 651 Читать на русском
Аякс видав фантастичну виїзну серію у Лізі чемпіонів – Динамо причетне до досягнення амстердамців
Аякс / ФК Аякс

Нідерландський клуб встановив унікальне клубне досягнення у Лізі чемпіонів.

 
Хакім Зієш 8’
Квінсі Промес 34’
Донні ван де Беек 67’
8’ Хакім Зієш
34’ Квінсі Промес
67’ Донні ван де Беек

Амстердамський Аякс продовжує дивувати своїх уболівальників чудовими результатами. Черговим вражаючим досягненням клубу стала серія з 13 виїзних матчів у Лізі чемпіонів, в яких чемпіони Ередивізі не зазнавали поразок: у шести поєдинках команда святкувала перемогу, а ще сім звела унічию.

Реал націлився на зіркове тріо Аякса

До слова, серед переможених команд – гранди світового футболу: Реал, Ювентус, Тоттенхем та Валенсія. Київське Динамо також "долучилось" до так званого рекорду – 28 серпня 2018 року українці розписали з Аяксом безгольову нічию.

Нагадаємо, суперниками амстердамського клубу у групі Н ЛЧ є іспанська Валенсія, англійський Челсі та французький Лілль. У першому та другому турах головного єврокубкового турніру амстердамці з однаковим рахунком 3:0 розгромили Лілль та Валенсію. Наступний матч Аякс проведе 23 жовтня проти Челсі.

Ліга чемпіонів: Аякс впевнено розібрався із Валенсією, Челсі вирвав перемогу в Лілля

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Лугано – Динамо: анонс матчу Ліги Європи
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Ліга чемпіонів Динамо Динамо Аякс Аякс Валенсія - Аякс
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