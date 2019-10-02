Ліга чемпіонів: Аякс впевнено розібрався із Валенсією, Челсі вирвав перемогу в Лілля

Завершилися поєдинки 2-го туру в групі H Ліги чемпіонів: амстердамський Аякс розгромив іспанську Валенсію, а лондонський Челсі переграв французький Лілль.

Ліга чемпіонів, груповий етап

Група H

Валенсія – Аякс – 0:3

Голи: Зієш, 8, Промес, 34, ван де Беек, 67

Нереалізований пенальті: Парехо, 25 (В)

Лілль – Челсі – 1:2

Голи: Осімхен, 33 – Абрахам, 22, Вілліан, 78

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Підсумковому успіху амстердамців, вочевидь, посприяв швидкий м'яч. Це Хакім Зієш отримав м'яч на правому фланзі, просунувся вперед і метрів із 25-ти за неймовірною траєкторією відправив м'яч у дальню дев'ятку воріт Сіллессена. "Кажани" отримали нагоду відігратися в середині першого тайму, але штатний пенальтист Валенсії Дані Парехо ударом із одинадцятиметрового відправив м'яч на трибуни. Розплата настала майже миттєво – на 34-й хвилині ван де Беек прострілив уздовж воріт, а Квінсі Промес банально підставив ногу. Довершив побиття левантійців у другому таймі той же Донні ван де Беек. Тадіч вивів хавбека віч-на-віч із кіпером, а той спокійно пробив повз Сіллессена – 0:3.

За іншим сценарієм пройшов матч у Ліллі. Лідер атак Челсі Таммі Абрахам відкрив рахунок на 22-й хвилині, перегравши в ближньому бою воротаря після пасу Томорі. "Доги", однак, відігралися дуже швидко. Це Бамба навісив із кутового, а Віктор Осімхен точним ударом головою відправив м'яч у сітку. Надалі обидві команди створили чимало моментів, але фортуна посміхнулася лондонцям. Хадсон-Одой подав від лівого краю, а Вілліан розкішно пробив з льоту під перекладину – 1:2 на користь Челсі.

Після звітного туру Аякс одноосібно очолює турнірну таблицю квартету. У нідерландського гранда 6 очок, Челсі та Валенсія мають по 3 пункти, а Лілль залікових балів ще не набирав.

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