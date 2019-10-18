УЕФА дисквалифицировал фанатов Аякса на матч против Челси

Аякс получил наказание за поведение своих болельщиков на матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Валенсии (3:0).

Фанаты Аякса не смогут приобрести билеты на гостевой матч 4-го тура Лиги чемпионов против Челси, информирует официальный сайт УЕФА. Кроме этого, амстердамцы получили условный запрет на продажу билетов на еще один выездной матч турнира с испытательным сроком 1 год.

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Также УЕФА оштрафовал Аякс на 50 тысяч евро за массовые беспорядки болельщиков на трибунах и нанесенный ущерб стадиону Валенсии. Еще 18 тысяч евро амстердамцы должны выплатить за неподобающее поведение команды: игроки клуба получили за матч 6 желтых карточек.

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Напомним, Аякс разгромил Валенсию во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов (3:0).