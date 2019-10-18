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УЕФА дисквалифицировал фанатов Аякса на матч против Челси

12:56 2 Читати українською
УЕФА дисквалифицировал фанатов Аякса на матч против Челси
Фанаты Аякса / AFP

Аякс получил наказание за поведение своих болельщиков на матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Валенсии (3:0).

 
Хаким Зиеш 8’
Квинси Промес 34’
Донни ван де Беек 67’
8’ Хаким Зиеш
34’ Квинси Промес
67’ Донни ван де Беек

Фанаты Аякса не смогут приобрести билеты на гостевой матч 4-го тура Лиги чемпионов против Челси, информирует официальный сайт УЕФА. Кроме этого, амстердамцы получили условный запрет на продажу билетов на еще один выездной матч турнира с испытательным сроком 1 год.

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Также УЕФА оштрафовал Аякс на 50 тысяч евро за массовые беспорядки болельщиков на трибунах и нанесенный ущерб стадиону Валенсии. Еще 18 тысяч евро амстердамцы должны выплатить за неподобающее поведение команды: игроки клуба получили за матч 6 желтых карточек.

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Напомним, Аякс разгромил Валенсию во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов (3:0).

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УЕФА Валенсия - Аякс Аякс Аякс Лига чемпионов
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