УЄФА аналізує план B догравання Ліги чемпіонів – Стамбул сенсаційно може втратити статус господаря фіналу

Європейські футбольні функціонери продовжують роздумувати над оптимальним варіантом відновлення перерваного пандемією коронавірусу сезону 2019/20 у Лізі чемпіонів.

УЄФА підтримує варіант із проведенням "фіналу чотирьох", але може змінити господаря вирішальних матчів. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Шевченко пригадав перемогу Мілана в ЛЧ та свій вирішальний пенальті – кадри, що змушують ностальгувати

Союз асоціацій запланував відновлення єврокубків на серпень. Отже, 7-8 серпня відбудуться повторні матчі 1/8 фіналу ЛЧ. Потім відбудеться стадія чвертьфіналу, що складатиметься з одного матчу. Чотири ж найкращі команди зіграють у фіналі.

Попередній план передбачав, що "фінал чотирьох" відбудеться у Стамбулі, який був визначений містом-господарем фіналу ЛЧ. Проте, через складну епідеміологічну ситуацію в Туреччині тепер УЄФА розглядає варіант із проведенням матчів у Німеччині.

Епоха, коли ЛЧ була турніром чемпіонів, Зідан підіймав Ювентус, а Мілан впав у яму до приходу Шевченка