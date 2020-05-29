toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНА КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

УЕФА анализирует план B доигрывания Лиги чемпионов – Стамбул сенсационно может потерять статус хозяина финала

13:25 26 Читати українською
УЕФА анализирует план B доигрывания Лиги чемпионов – Стамбул сенсационно может потерять статус хозяина финала
Финал ЛЧ могут сыграть в Германии / CameraSport via Getty Images

Европейские футбольные функционеры продолжают размышлять над оптимальным вариантом возобновления прерванного пандемией коронавируса сезона 2019/20 в Лиге чемпионов.

УЕФА поддерживает вариант с проведением "финала четырех", но может сменить хозяина решающих матчей. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Шевченко вспомнил победу Милана в ЛЧ и свой решающий пенальти – кадры, которые заставляют ностальгировать

Союз ассоциаций запланировал возобновление еврокубков на август. Итак, 7-8 августа состоятся повторные матчи 1/8 финала ЛЧ. Затем сыграют стадию четвертьфинала, состоящую из одного матча. Четыре же лучшие команды сыграют в финале.

Предварительный план предусматривал, что "финал четырех" состоится в Стамбуле, который был определен городом-хозяином финала ЛЧ. Однако, из-за сложной эпидемиологической ситуации в Турции теперь УЕФА рассматривает вариант с проведением матчей в Германии.

Епоха, коли ЛЧ була турніром чемпіонів, Зідан підіймав Ювентус, а Мілан впав у яму до приходу Шевченка

blog_ava
"Золотой мяч-2023": аналитики пошли на рискованную ставку по победителя – Роналду расстроится
10:33
208
Теги
УЕФА Лига чемпионов 2019/20 Лига чемпионов
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
27
мин
Фрайбург
21:30
Байер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук