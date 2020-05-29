УЕФА анализирует план B доигрывания Лиги чемпионов – Стамбул сенсационно может потерять статус хозяина финала

Европейские футбольные функционеры продолжают размышлять над оптимальным вариантом возобновления прерванного пандемией коронавируса сезона 2019/20 в Лиге чемпионов.

УЕФА поддерживает вариант с проведением "финала четырех", но может сменить хозяина решающих матчей. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

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Союз ассоциаций запланировал возобновление еврокубков на август. Итак, 7-8 августа состоятся повторные матчи 1/8 финала ЛЧ. Затем сыграют стадию четвертьфинала, состоящую из одного матча. Четыре же лучшие команды сыграют в финале.

Предварительный план предусматривал, что "финал четырех" состоится в Стамбуле, который был определен городом-хозяином финала ЛЧ. Однако, из-за сложной эпидемиологической ситуации в Турции теперь УЕФА рассматривает вариант с проведением матчей в Германии.

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