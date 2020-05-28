Шевченко пригадав перемогу Мілана в ЛЧ та свій вирішальний пенальті – кадри, що змушують ностальгувати

Головний тренер збірної України поділився спогадами тріумфального для себе фіналу Ліги чемпіонів 2002/03 Ювентус – Мілан.

Рівно 17 років тому – 28 травня 2003-го – Шевченко став переможцем найпрестижнішого клубного турніру Європи. Точний удар українського форварда у серії післяматчевих пенальті на Олд Траффорд приніс Мілану 6-й Кубок чемпіонів в історії клубу.

Як Шевченко виграв Лігу чемпіонів, забивши Буффону вирішальний пенальті – 17 років знаменитому фіналу Мілана та Ювентуса

"Ще раз і назавжди – дякую всім людям, причетним до тієї фантастичної подорожі. Чудові спогади", – написав Шевченко у Facebook, прикріпивши кілька знаменитих кадрів з фінального матчу.

Нагадаємо, та перемога в ЛЧ стала єдиною в кар'єрі Шевченка, позаяк другий фінал українець та його Мілан програли Ліверпулю.

Шевченко програв фінал у Москві, навіть не вийшовши на поле – Роналду плакав через пенальті, а фейл Террі став історією