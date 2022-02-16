Головний тренер "червоних биків" Маттіас Яйссле поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з мюнхенцями в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Ми знаємо, що гратимемо з однією з найкращих команд світу – у цьому матчі ми явні аутсайдери. Тим не менше, ми хочемо бути сміливими і показати свою гру. Буде непросто, але ми намагатимемося зробити все можливе.

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Команда вже досягла історичного результату, пройшовши у плей-офф Ліги чемпіонів. На гру хлопці мають вийти з почуттям впевненості у собі", – цитує Яйссле офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, поєдинок між Зальцбургом і Баварією відбудеться сьогодні, 16 лютого, на Ред Булл Арені. Початок зустрічі о 22:00.

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