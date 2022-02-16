"Мы знаем, что будем играть с одной из лучших команд мира – в этом матче мы явные аутсайдеры. Тем не менее, мы хотим быть смелыми и показать свою игру. Будет непросто, но мы будем стараться сделать все возможное.

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Команда уже добилась исторического результата, пройдя в плей-офф Лиги чемпионов. На игру ребята должны выйти с чувством уверенности в себе", – цитирует Яйссле официальный сайт УЕФА.

Напомним, поединок между Зальцбургом и Баварией состоится сегодня, 16 февраля, на Ред Булл Арене. Начало встречи в 22:00.

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