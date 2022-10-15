Після першого тайму на Камп Ноу Барса вела у рахунку 1:0. Під час виходу з підтрибунного приміщення по перерві наставник "кулес" наголошував гравцям, як діяти в окремих ситуаціях.

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"Коли вони прострілюють, центральні захисники залишаються самі. Коли Онана вибиває, ви всі повинні повертатися назад, як тварини. Ти повинен повернутися туди, чувак.

Вони нас ловлять у штрафному, а ми тут, на фланзі. Зрештою, треба повертатися, треба повертатися! Коли подають, Онана вже перехоплює", – сказав Хаві гравцям. Відео опинилось у мережі.

Al descanso, Xavi ya advirtió a los jugadores de la acción del 2-3 de balón largo de Onana-Lautaro-Gosens pic.twitter.com/cHtPX2ekPl — Martín (@martinminan_) October 14, 2022

Проте на 89 хвилині сталось так, як пророкував 42-річний фахівець – Онана вибив вперед на Лаутаро на правий фланг, а аргентинець прострілив на Госенса, який зробив рахунок 3:2 на користь "нерадзуррі". Лєвандовскі забив у відповідь, що залишило Барселоні теоретичні шанси на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів.

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