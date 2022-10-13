Нічия між Барселоною та Інтером (3:3) знову нагадала, чому каталонці так активно шукали підсилення у центр оборони.

Напередодні каталонці ледь зуміли вирвати очки в домашньому поєдинку ЛЧ проти міланського Інтера. Редактор Футбол 24 Володимир Лесько розповів про кризу у Барселоні за каденції Хаві і пояснив причини невдалих виступів сируватого проекту, на вістрі якого опинився Роберт Лєвандовскі.