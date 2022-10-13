Барселона – Інтер: хто винен у каталонській кризі, конфлікт між Мессі та Піке
18:03 - Читать на русском
Нічия між Барселоною та Інтером (3:3) знову нагадала, чому каталонці так активно шукали підсилення у центр оборони.
завершено
40’ Усман Дембеле
90+2’ Роберт Лєвандовскі
Ніколо Барелла 50’
Лаутаро Мартінес 63’
Робін Госенс 89’
40’ Усман Дембеле
50’ Ніколо Барелла
63’ Лаутаро Мартінес
89’ Робін Госенс
90+2’ Роберт Лєвандовскі
Напередодні каталонці ледь зуміли вирвати очки в домашньому поєдинку ЛЧ проти міланського Інтера. Редактор Футбол 24 Володимир Лесько розповів про кризу у Барселоні за каденції Хаві і пояснив причини невдалих виступів сируватого проекту, на вістрі якого опинився Роберт Лєвандовскі.
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