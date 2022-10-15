"Все должны возвращаться, как животные": Хави предсказал роковую ошибку Барселоны в матче с Интером
Главный тренер каталонцев Хави Эрнандес предостерегал своих подопечных от отдельных действий игроков Интера в поединке 4 тура Лиги чемпионов.
После первого тайма на Камп Ноу Барса вела в счете 1:0. При выходе из подтрибунного помещения после перерыва наставник "кулес" говорил игрокам, как действовать в отдельных ситуациях.
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"Когда они простреливают, центральные защитники остаются сами. Когда Онана выбивает, вы все должны вернуться назад, как животные. Ты должен вернуться туда, чувак.
Они нас ловят в штрафной, а мы здесь, на фланге. В конце концов, надо возвращаться, надо возвращаться! Когда подают, Онана уже перехватывает", – сказал Хави игрокам. Видео оказалось в сети.
Однако на 89 минуте произошло так, как предсказывал 42-летний специалист – Онана выбил вперед на Лаутаро на правый фланг, а аргентинец прострелил на Госенса, сделавшего счет 3:2 в пользу "нерадзурри". Левандовски забил в ответ, что оставило Барселоне теоретические шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
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