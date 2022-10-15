После первого тайма на Камп Ноу Барса вела в счете 1:0. При выходе из подтрибунного помещения после перерыва наставник "кулес" говорил игрокам, как действовать в отдельных ситуациях.

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"Когда они простреливают, центральные защитники остаются сами. Когда Онана выбивает, вы все должны вернуться назад, как животные. Ты должен вернуться туда, чувак.

Они нас ловят в штрафной, а мы здесь, на фланге. В конце концов, надо возвращаться, надо возвращаться! Когда подают, Онана уже перехватывает", – сказал Хави игрокам. Видео оказалось в сети.

В перерыве Хави уже предупредил игроков о том, что Онана-Лаутаро-Госенс ​​выиграет 2-3 длинных мяча pic.twitter.com/cHtPX2ekPl – Мартин (@martinminan_) 14 октября 2022 г.

Однако на 89 минуте произошло так, как предсказывал 42-летний специалист – Онана выбил вперед на Лаутаро на правый фланг, а аргентинец прострелил на Госенса, сделавшего счет 3:2 в пользу "нерадзурри". Левандовски забил в ответ, что оставило Барселоне теоретические шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.