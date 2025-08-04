Новий чемпіонат України стартував ще 1-го серпня матчем Колоса проти Кривбаса. Ковалівці втримали перемогу (2:1), хоча могли розраховувати на більш комфортний рахунок. Новачок першості, Полтава, була близька до того, аби відібрати очки в Руха, однак "жовто-чорні" вирвали перемогу на останніх хвилинах.

Металіст 1925 провалив камбек в УПЛ, не зумівши переграти Оболонь – кияни спокійно забрали нічию

Динамо теж почало з перемоги, мінімально здолавши Верес (1:0). Не обійшлось без нульових нічиїх – так свої матчі завершили Зоря – ЛНЗ та Металіст 1925 – Оболонь. Головною сенсацією став тріумф Кудрівки у матчі з Олександрією (3:1), яка догравала вдев'ятьох. Шахтар, як і Динамо, переміг Епіцентр з різницею в один м'яч, а Полісся впевнено перемогло Карпати (2:0).