Під час першого тайму вболівальники Наполі закидали гостьовий сектор петардами та феєрверками. Уніон за допомогою своїх соціальних мереж засудив подібну поведінку неаполітанських тіфозі, а коментатор Sky Мауріціо Компанйоні заявив про те, що якщо подібна агресія на адресу німецьких фанатів продовжиться, головний суддя зустрічі призупинить матч.

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У першому таймі Наполі двічі вразив сітку воріт гостей: на 33-й хвилині забив Замбо-Ангісса, а на 39-й відзначився Політано. Однак перший гол неаполітанців було скасовано через фол Ді Лоренцо в гольовій атаці – VAR повідомив про те, що капітан "адзуррі" порушив правила проти Жерома Русільйона. Що стосується голу Політано, то він вийшов "брудним": Юрановіч, намагаючись вибити м'яч зі свого штрафного майданчика, влучив у Маттео – вінгер Наполі і сам не очікував, що снаряд зрикошетить точно у ворота.

Після перерви Наполі притиснув свого суперника, але пропустив у контратаці. Русільйон довгою передачею вперед запустив Фофана на вільний простір, і 20-річний форвард не поскупився – покотив на Шеральдо Беккера. Проте Мерет з ударом нідерландця впорався, а ось із добиванням Фофана – ні. Так орендований у Челсі івуарієць був винагороджений. Цей гол став для нього дебютним у складі берлінців.

Гол Фофана шокував господарів, і вони так і не зуміли оговтатися від цього. Ба більше, команда Руді Гарсії втратила ще й одного зі своїх лідерів – Лоботка невдало впав на газон і травмував руку.

Уніон, своєю чергою, перервав свою 12-матчеву серію поразок. Берлінці поступилися РБ Лейпциг, Вольфсбургу, Реалу, Хоффенхайму, Хайденхайму, Бразі, дортмундській Борусії, Штутгарту (двічі), Наполі, Вердеру та Айнтрахту, але зуміли вистояти в Неаполі.

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