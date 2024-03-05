Автобус з фанатами ПСЖ розвернули по дорозі у Сан-Себастьян, де відбудеться матч Ліги чемпіонів.

Парижани готуються зустрітися з Реал Сосьєдадом у Лізі чемпіонів. Вболівальники французького клубу вирушили на матч на автобусах.

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Як повідомляє Relevo, один з транспортних засобів розвернули назад у Францію. Після обшуку автобуса з радикальними ультрас, було виявлено багато небезпечних предметів. Крім піротехніки, у парижан конфіскували щонайменше п'ятнадцять ключок для гольфу, металевий брусок, три льодоруби, дві пари металевих кастетів, ніж, два кишенькових ножі, розтяжну палицю, кілька викруток, молоток, чотири капи, дві рейки від ящиків, три металеві петлі, кілька балаклав і рукавичок.

Враховуючи, що ультрас ПСЖ славиться своєю ворожістю, департамент безпеки Басків увів підвищений режим небезпеки у регіоні перед матчем Ліги чемпіонів, щоб не допустити сутичок між фанатами.

Нагадаємо, ПСЖ та Реал Сосьєдад зіграють у вівторок, 5 березня. Початок матчу о 22:00 за київським часом. Перша зустріч між командами закінчилась перемогою французів з рахунком 2:0.

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