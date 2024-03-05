Ця пара обіцяла стати вельми цікавою, попри очевидну нерівність у класі. По-перше, тому що завжди хочеться якоїсь казочки – а для Реал Сосьєдада цьогорічна ЛЧ є саме казочкою, до якої в наступному сезоні потрапити навряд чи вдасться. По-друге, зустрічалися один із найефективніших пресингів сезону та команда, що вивела володіння у абсолют.

ПСЖ переміг Сосьєдад у першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ – Мбаппе переломив хід зустрічі та оформив новий рекорд

#LaPortada



No está todo dicho



El partido de vuelta de octavos de Champions, que enfrenta a Real Sociedad y PSG este martes, protagoniza nuestra primera página pic.twitter.com/byVyv2HcMg — MARCA (@marca) March 4, 2024

І перший тайм у Парижі показав, що басків дійсно не слід недооцінювати. Вони з перших же хвилин почали чинити тиск по всій чужій половині поля – ПСЖ буквально хвилин на 10 вдалося його опанувати, однак потім "чуррі-урдін" відновили ефективність пресингу. Насправді, це не має дивувати, адже за кількістю відбирань на чужій третині Сосьєдад є другим у Ла Лізі.

Контрпресинг у підопічних Іманола Альгуасіла теж агресивний, причому команда не цурається фолити. За кількістю порушень через 5 секунд після втрати "королівський клуб" лідирує у Європі.

Втім, існують проблеми з обороною на просторі, адже захисникам бракує швидкості. Крім того, сміливість Реал Сосьєдада є не тільки чеснотою, а й вразливістю – "вісімки" активно комбінують на чужій третині та йдуть у пресинг, тож однією передачею суперник здатний відрізати 5-6 футболістів.

Особливе занепокоєння викликало бажання тиснути 1-в-1 опонентів, що грають у 4-3-3, як ПСЖ. За такого малюнку один із центрбеків залишався проти вінгера, та і загалом оборона зустрічала суперників 3-в-3. Попри це, Реал Сосьєдад завжди ризикує – і це могло вилитись боком у зустрічі з настільки серйозним суперником.

На "Парк де Пренс" були реалізовані як плюси, так і мінуси цієї ігрової моделі. До перерви Реал Сосьєдад пропустив декілька небезпечних контратак, але в цілому контролював парижан – і створював гольові нагоди! Втім, із початком другого тайму ПСЖ почав розривати басків на флангах (особливо лівому), легко тікаючи від баскських захисників. Що найбільш прикро, у "чуррі-урдін" просто не знайшлося фізичних та моральних сил на те, аби відповісти бодай чимось.

Перемога французів з рахунком 2:0 у першій зустрічі ніби ставить крапку в протистоянні. Навіть якщо Париж пропустить двічі на шаленій "Аноеті", все одно важко повірити у відсутність голів Мбаппе і компанії. Тим паче, що нинішній Реал Сосьєдад – не Реал Мадрид. Підопічні Іманола Альгуасіла у останніх 9-ти матчах перемогли лишень раз, причому переважна більшість суперників була набагато слабшою (Осасуна, Сельта, Мальорка, Севілья, тощо).

Simplesmente a atmosfera no Estádio Anoeta, em um jogo da Real Sociedad, pela Champions League. ?pic.twitter.com/9oVOga1nhD — Euro Fut (@EuroFute) February 2, 2024

Але чи може ПСЖ вилетіти? З одного боку, ситуація здається неймовірною. Команда Луїса Енріке не програє вже 20 матчів поспіль, а у першій зустрічі з "чуррі-урдін" вона створила достатньо для розгрому за тайм. Про рівень складу взазагалі можна не говорити. Тим не менш, варто відзначити декілька неприємних трендів.

По-перше, парижани стабільно провалюють перший тайм, серйозно вмикаючись лишень по перерві. Так було не тільки з Сосьєдадом, а і у подальших поєдинках з Ренном і Монако. По-друге, ці два останніх матчі ПСЖ так і не виграв. По-третє, у Луїса Енріке остаточно зіпсувались відносини з Мбаппе – у попередніх трьох турах Ліги 1 Кіліан отримав 29, 64 і 45 хвилин відповідно. І це при графіку "1 гра у тиждень" – і при дуже хороших виступах капітана.

Той не залишився у боргу, не ставши залишатись з командою у другому таймі проти Монако. Отримавши несподівану заміну, Мбаппе фотографувався з вболівальниками та відправився у віп-ложу до мами.

Навряд чи цей вибрик змусить відмовитись від Кіліана у ЛЧ, однак добиватись результату з настільки токсичною атмосферою в колективі важко. Хоча це ПСЖ – тут подібні відносини є нормою.

Хай там як, а ПСЖ підходить до матчу в Сан-Себастьяні з комфортною перевагою та статусом безумовного фаворита на прохід у чвертьфінал. Залишилось підтвердити свій статус на полі.

Кадрова ситуація

У лазареті Реал Сосьєдада лежать Барренечеа, Одріосола, Карлос Фернандес і Муньос. Крім того під питанням залишається поява Елустондо. Втрати дуже неприємні, але й не критичні.

ПСЖ вже давно не може розраховувати на Кімпембе, Курзава та Ріко. Також заліковує своє пошкодження Данілу Перрейра. Інших проблем у складі парижан немає.

Орієнтовні склади на матч Реал Сосьєдад – ПСЖ

Реал Сосьєдад: Реміро – Траоре, Ле Норман, Субельдія, Галан – Мендес, Субіменді, Меріно – Кубо, Оярсабаль, Бекер

ПСЖ: Доннарумма – Хакімі, Маркіньйос, Беральдо, Ернандес – Заїр-Емері, Руїс, Вітінья – Дембеле, Мбаппе, Барколя

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Real Sociedad/PSG : nos 3 clés du match ️https://t.co/R8MvUyNcsL — CulturePSG (@CulturePSG) March 4, 2024

Букмекери не сумніваються у проході ПСЖ в чвертьфінал, але конкретно у матчі на "Аноеті" контори вважають фаворитом Реал Сосьєдад. Перевага у коефіцієнтах мінімальна, однак важко зрозуміти, звідки вона взагалі з'явилась. Команда Луїса Енріке у чемпіонаті ще жодного разу за сезон не програла на виїзді, в той час як підопічні Іманола Альгуасіла виграли тільки 5 домашок з 13-ти – а зараз вони взагалі "попливли".

Але голи будуть. У цьому переконані і буки, і експерти. ТБ 2,5 повинні пробивати спокійно, причому залітатиме в обидві сторони. Ми переконані, що у ворота басків залетить більше. Ставимо на перемогу ПСЖ.

Баварія – Лаціо: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів