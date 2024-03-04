Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке поділився очікуваннями перед матчем-відповіддю 1/8 фіналу ЛЧ проти Реала Сосьєдад. Не обійшлося без звичних розпитувань про Мбаппе.

"Я очікую дуже важкого матчу, як завжди. Реал Сосьєдад – дуже хороша, сильна команда. Вони знають, як атакувати та захищатися. Нам буде важко. Для них це шанс пробитися у наступний раунд, але потрібно забивати. Очікую від них сміливого футболу, а ми спробуємо відповісти.

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Чи можу я керувати Мбаппе в ЛЧ так само, як в чемпіонаті? Авжеж, а чому ні?", – відповів Луїс Енріке у коментарі RMC Sport.

Нагадаємо, ПСЖ виграв перший матч у Парижі з рахунком 2:0. Мбаппе тоді забив гол, але згодом з'явився інсайд про остаточне рішення нападника покинути клуб вільним агентом. Луїс Енріке "відреагував", мінячи форварда на ранніх хвилинах. У останньому турі Ліги 1 проти Монако Мбаппе взагалі завершив свій виступ у перерві і додивлявся матч на трибунах.

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