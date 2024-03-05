Автобус с фанатами ПСЖ развернули по дороге в Сан-Себастьян, где состоится матч Лиги чемпионов.

Парижане готовятся встретиться с Реал Сосьедадом в Лиге чемпионов. Болельщики французского клуба отправились на матч на автобусах.

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Как сообщает Relevo, одно из транспортных средств развернули обратно во Францию. После обыска автобуса с радикальными ультрас, было обнаружено много опасных предметов. Помимо пиротехники, у парижан конфисковали по меньшей мере пятнадцать клюшек для гольфа, металлический брусок, три ледоруба, две пары металлических кастетов, нож, два карманных ножа, растяжную палку, несколько отверток, молоток, четыре капы, две рейки от ящиков, три металлические петли, несколько балаклав и перчаток.

Учитывая, что ультрас ПСЖ славится своей враждебностью, департамент безопасности Басков ввел повышенный режим опасности в регионе перед матчем Лиги чемпионов, чтобы не допустить столкновений между фанатами.

Напомним, ПСЖ и Реал Сосьедад сыграют во вторник, 5 марта. Начало матча в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча между командами закончилась победой французов со счетом 2:0.

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