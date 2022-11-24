Ліга чемпіонів, еліт-раунд, група А

Ураган (Україна) – Еболі (Італія) – 7:4

Голи: Моспан, 16, 34, Шотурма, 19 (п.), Микитюк, 24, 33, Швед, 38, Фаренюк, 40 – Санчес, 4, 30, Луїзіньйо, 30, 34 (п.)

Нереалізовані пенальті: Луїзіньйо, 35, 38 (Еболі)

Вилучення: Корсун, 34, Микитюк, 37 – Венансіо, 22

Український клуб вийшов до еліт-раунду футзальної Ліги чемпіонів, залишивши позаду представників Румунії та Угорщини

Івано-франківський Ураган вдало розпочав свої виступи в еліт-раунді футзальної Ліги чемпіонів. У першому матчі українці розбили італійський Еболі з рахунком 7:4. Наші хлопці пропустили вже на початку зустрічі, однак на перерву пішли переможцями.

У другому таймі команди забили ще вісім голів, а італійці не реалізували два пенальті (спочатку українців врятував голкіпер, а згодом Луїзіньйо влучив у каркас воріт). Окрім того, протягом матчу були вилучені три гравці: два представники Урагану та один – Еболі. Перемога дозволила українцям набрати 3 очки і очолити турнірну таблицю своєї групи.

Нагадаємо, Ураган потрапив до квартету А, де його суперниками стали італійський Еболі, португальський Спортінг та сербська Лозниця-Град 2018. Наступний поєдинок українці проведуть проти португальців у четвер, 24 листопада.

До слова, переможці кожної із чотирьох груп еліт-раунду вийдуть до фінальної стадії, яка відбудеться у квітні-травні 2023 року.

Україна виграла групу відбору до Євро-2023 U-19 – представник АПЛ знову забив вирішальний гол