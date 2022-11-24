Лига чемпионов, элит-раунд, группа А

Ураган (Украина) – Эболи (Италия) – 7:4

Голы: Моспан, 16, 34, Шотурма, 19 (п.), Микитюк, 24, 33, Швед, 38, Фаренюк, 40 – Санчес, 4, 30, Луизиньо, 30, 34 (п.)

Нереализованные пенальти: Луизиньо, 35, 38 (Эболи)

Удалениея: Корсун, 34, Микитюк, 37 – Венансио, 22

Украинский клуб вышел в элит-раунд футзальной Лиги чемпионов, оставив позади представителей Румынии и Венгрии

Ивано-франковский Ураган успешно начал свои выступления в элит-раунде футзальной Лиги чемпионов. В первом матче украинцы разбили итальянский Эболи со счётом 7:4. Наши ребята пропустили уже в начале встречи, однако на перерыв ушли победителями.

Во втором тайме команды забили еще восемь голов, а итальянцы не реализовали два пенальти (сначала украинцев спас голкипер, а впоследствии Луизиньо попал в каркас ворот). Кроме того, в течение матча были удалены три игрока: два представителя Урагана и один – Эболи. Победа позволила украинцам набрать 3 очка и возглавить турнирную таблицу своей группы.

Напомним, Ураган попал в квартет А, где его соперниками стали итальянский Эболи, португальский Спортинг и сербская Лозница-Град 2018. Следующий поединок украинцы проведут против португальцев в четверг, 24 ноября.

К слову, победители каждой из четырех групп элит-раунда выйдут в финальную стадию, которая состоится в апреле-мае 2023 года.

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