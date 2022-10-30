Івано-франківський Ураган зумів достойно замінити чемпіона України – херсонський Продексім, який не зміг взяти участь у найпрестижнішому євротурнірі через війну.

Ліга чемпіонів з футзалу-2022/23, основний раунд

Група 4

Халадаш (Угорщина) – Ураган (Україна) – 4:4

Голи: Дрот, 2, Рутаї, 28, Микитюк, 30 (аг.), Каземіро, 36 – Моспан, 6, Дичук, 15, Абакшин, 23, 30

Український клуб розгромив румунів у футзальній Лізі чемпіонів – команда потрапила у єврокубки через війну

У третьому матчі основного раунду Ліги чемпіонів у битві з угорським Халадашем Урагану треба було як мінімум не програти, з чим українці блискуче впорались. Поєдинок завершився бойовою нічиєю, яка дозволила франківцям пробитись в еліт-раунд Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, у першому матчі Ураган здолав румунський Юнайтед Галац (5:0), а в другому поступився Бенфіці (1:4). Як наслідок, португальці з 9 очками очолили групу, українці з 4 балами – другі, румуни набрали 3 пункти, а угорці з 1 очком останні.

До слова, до елітного раунду потраплять 16 клубів, які будуть поділені на чотири групи по чотири учасники в кожній. Переможці чотирьох груп вийдуть у фінальну стадію. Жеребкування елітного раунду відбудеться 3 листопада, а сам турнір пройде з 22 по 27 листопада.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: мінус 1 "завдяки" Динамо, успіхи Шахтаря і СК Дніпро-1 – найкращий тиждень для України