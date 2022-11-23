Збірна України зі стовідсотковим показником завершила перший етап відбору на чемпіонат Європи-2023 U-19.

Євро-2023 U-19. Кваліфікація

Група 3, тур 3

Швеція U-19 – Україна U-19 – 0:2

Голи: Ярмолюк, 58, Холод, 77

Підопічні Сергія Нагорняка завдяки перемогам над Косовом і Кіпром гарантували собі путівку в еліт-раунд відбору на чемпіонат Європи, жеребкування якого відбудеться 8 грудня. У матчі зі Швецією вирішувалося, на якому місці українці завершать цей етап відбору. У "синьо-жовтих" було 6 очок, скандинави мали 4 бали.

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Як і в першому поєдинку з Косовом, переможний гол забив Єгор Ярмолюк. Півзахисник англійського Брентфорда скористався помилкою захисників і перекинув голкіпера, відкривши рахунок. Крапку в матчі поставив Віталій Холод, який виступає за Рух.

Україна U-19 виграла всі три матчі, посівши перше місце третьої групи з 9-ма очками. Шведи фінішували другими і теж пройшли далі – 4 бали. Матчі еліт-раунду кваліфікації Євро-2023 зіграють навесні.