"Зі 100% впевненістю можна сказати, що чемпіонат не дограватиметься до завершення війни. Це цілком зрозуміло. Велика кількість футболістів та тренерів так чи інакше захищають Україну від злочинного воєнного нападу з боку Росії.

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Важливим питанням розробки механізму догравання буде дата завершення війни. Президент УАФ дав досить зрозумілий коментар для ситуації з чемпіонатом. Першочерговий план – дограти чемпіонат за спортивним принципом. Але ми розуміємо, що ситуація може розвиватися за різними сценаріями, тож дивитимемося за обставинами. За кордоном розіграш чемпіонату розглядатиметься, швидше за все, лише в екстреному випадку повної неготовності українських стадіонів після війни.

Єврокубки? Знову ж таки, все залежить від дати завершення війни. Якщо це буде восени, і наш чемпіонат так і не буде дограний за найкращим варіантом – можливо, євросезон 2022/2023 буде без українських клубів. Не виключаємо, що організаторами змагань буде розроблено особливі критерії саме для українських клубів. Головними питаннями залишаються матчі національної збірної із Шотландією та Динамо U-19 зі Спортінгом", – резюмував Скоропашкін в коментарі Sport Arena.

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