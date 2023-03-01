Важко знайти більш невдячну роль у футболі, ніж рефері. Ці люди перебувають під величезним тиском. Відпрацювати так, щоб усі були задоволені, – щось на кшталт фантастики. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, яку компенсацію отримують арбітри за роботу в стресових умовах.

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Почнімо з очевидного – передусім оплата залежить від того, на якому рівні працює суддя. Наприклад, за обслуговування матчів аматорів в Україні арбітр отримує кілька сотень гривень. Аналогічні поєдинки в Англії обходяться у 20-40 фунтів (тисяча-півтори гривень). Доходи рефері УПЛ оповиті туманом. За неофіційною інформацією, у 2021-му головний за гру отримував 30 тисяч гривень, асистенти – удвічі менше.

Це не той рівень, щоб арбітраж міг стати єдиним джерелом доходів. Адже футбольний сезон порівняно короткий, та й отримувати призначення на кожнісінький тур не вийде. Тому дивує, чому українські рефері не чіпляються за шанси вийти на міжнародний рівень. Часто йдеться навіть не про їхні професіональні навички, а якесь вперте небажання розвиватися. Непоодинокі випадки, коли Україна втрачала квоти для арбітрів ФІФА через те, що кандидати провалювали тест з англійської. Навіть двічі! І це при тому, що після першого фіаско був цілий рік на підготовку...

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А справжні заробітки там – у єврокубках. Передусім у Лізі чемпіонів. Щоправда, тут вже буде недостатньо лишень складеного іспиту з англійської. Справді багато отримують рефері, які входять у категорію Elite. Їх навіть можна назвати зірками. Ці імена відомі уболівальникам на рівні з провідними футболістами – Клеман Тюрпен, Даніеле Орсато, Майкл Олівер та інші. Їхній гонорар за матчі Ліги чемпіонів становить 5500 фунтів (майже 250 тисяч гривень).

Звісно, не всі можуть вийти на такий рівень. Проте суддям другої категорії також немає на що скаржитися. Їм платять 3500 фунтів (155 тис грн). Єдине, до чого неодмінно прагнути, це до роботи в полі, оскільки заробітки асистентів помітно скромніші.

Відтак, саме Ліга чемпіонів є найбільш фінансово привабливим турніром для більшості європейських арбітрів. Дати фору ЛЧ може лише один національний чемпіонат. Звісно, це АПЛ. Не варто дивитися, що ставка за матч там лише 1150 фунтів. Річ у тім, що усі англійські рефері мають фіксовану зарплату. Залежно від свого досвіду, вони щорічно отримують від 38 до 42 тисяч фунтів гарантовано. Відтак, якщо відсудити близько 30 матчів за сезон, можна отримати річний прибуток у 70 тисяч фунтів (понад 3 млн гривень). Такого рівня доходу не зможе досягти суддя категорії Elite, навіть якщо не пропустить жодного раунду Ліги чемпіонів.

Слід зауважити, що гонорари в іспанській Ла Лізі також дуже близькі до ЛЧ – відставання лише у кілька сотень. А от в Німеччині, Італії та Франції за роботу арбітрів платять значно скромніше.