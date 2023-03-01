Трудно найти более неблагодарную роль в футболе, чем рефери. Эти люди находятся под большим давлением. Отработать так, чтобы все были довольны, – что-то вроде фантастики. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, какую компенсацию получают арбитры за работу в стрессовых условиях.

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Начнем с очевидного – прежде всего, оплата зависит от того, на каком уровне работает судья. К примеру, за обслуживание матчей любителей в Украине арбитр получает несколько сотен гривен. Аналогичные поединки в Англии обходятся в 20-40 фунтов (тысяча-полторы гривен). Доходы рефери УПЛ окутаны туманом. По неофициальной информации, в 2021-м главный за игру получал 30 тысяч гривен, ассистенты – вдвое меньше.

Это не тот уровень, чтоб арбитраж мог стать единственным источником доходов. Ведь футбольный сезон сравнительно короткий, да и получать назначение на каждый тур не получится. Поэтому удивляет, почему украинские рефери не цепляются за шанс выйти на международный уровень. Часто речь идет даже не об их профессиональных навыках, а о каком-то нежелании развиваться. Нередки случаи, когда Украина теряла квоты для арбитров ФИФА из-за того, что кандидаты проваливали тест по английскому. Даже дважды! И это при том, что после первого фиаско был целый год на подготовку...

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А настоящие заработки там – в еврокубках. Прежде всего в Лиге чемпионов. Правда, здесь уже будет недостаточно только сданного экзамена по английскому. Действительно много получают рефери, которые входят в категорию Elite. Их даже можно назвать звездами. Эти имена известны болельщикам на одном уровне с ведущими футболистами – Клеман Тюрпен, Даниэле Орсато, Майкл Оливер и другие. Их гонорар за матчи Лиги чемпионов составляет 5500 фунтов (около 250 тысяч гривен).

Конечно, не все могут выйти на такой уровень. Однако судьям второй категории также не на что жаловаться. Им платят 3500 фунтов (155 тыс. грн). Единственное, к чему обязательно нужно стремиться, это к работе в поле, поскольку заработки ассистентов заметно скромнее.

Следовательно, именно Лига чемпионов является наиболее финансово привлекательным турниром для большинства европейских арбитров. Дать фору ЛЧ может только один национальный чемпионат. Конечно, это АПЛ. Не стоит смотреть, что ставка за матч там всего 1150 фунтов. Дело в том, что у всех английских рефери есть фиксированная зарплата. В зависимости от своего опыта, они ежегодно получают от 38 до 42 тысяч фунтов гарантированно. Следовательно, если отсудить около 30 матчей за сезон, можно получить годовую прибыль в 70 тысяч фунтов (свыше 3 млн. гривен). Такого уровня дохода не сможет достичь судья категории Elite, даже если не пропустит ни одного раунда Лиги чемпионов.

Следует заметить, что гонорары в испанской Ла Лиге также очень близки к ЛЧ – отставание всего в несколько сотен. А вот в Германии, Италии и во Франции за работу арбитров платят гораздо скромнее.