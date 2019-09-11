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Українські арбітри працюватимуть на матчі жіночої Ліги чемпіонів

16:25 142 Читать на русском
Українські арбітри працюватимуть на матчі жіночої Ліги чемпіонів
Катерина Монзуль / Фото: соцмережі

Катерина Монзуль та ще три українки судитимуть матч Ліги чемпіонів.

На статусному поєдинку 1/16 фіналу жіночої Ліги чемпіонів Ювентус (Італія) – Барселона (Іспанія), що відбудеться сьогодні, 11 вересня в Алессандрії, працюватиме українська суддівська бригада, інформує офіційний сайт УАФ.

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Головним арбітром виступить Катерина Монзуль. На лініях їй допомагатимуть Марина Стрілецька та Олександра Ардашева. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Анастасія Романюк. Суддівський спостерігач — Ілонка Джалєва (Болгарія).

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Теги
Катерина Монзуль Ювентус Ювентус Барселона Барселона Ліга чемпіонів
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