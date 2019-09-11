Украинские арбитры будут работать на матче женской Лиги чемпионов

Испания — 16:56 81
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Валенсия накануне матча с Барселоной уволила главного тренера
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"Вийшли розхлябаними, провалили центр". Україна не мала права опускатися до такого рівня, Лунін і Коваленко – у запаріСборная Украины — 14:00 784
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УЕФА определился с названием третьего еврокубка – турнир стартует в сезоне 2021/2022Лига Европы — 13:11 731
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Украина – Нигерия: послематчевая пресс-конференция Андрея ШевченкоСборная Украины — 00:14 1559
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Украина U-21 разбила Мальту U-21 в отборе к Евро-2021: эффектные голы, интересные наработки и проблемы с психологиейСборная Украины U-21 — 10 сент 602