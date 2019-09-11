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Украинские арбитры будут работать на матче женской Лиги чемпионов

16:25 19 Читати українською
Украинские арбитры будут работать на матче женской Лиги чемпионов
Екатерина Монзуль / Фото: соцсети

Екатерина Монзуль и еще три украинки будут судить матч Лиги чемпионов.

На статусной поединке 1/16 финала женской Лиги чемпионов Ювентус (Италия) – Барселона (Испания), который состоится сегодня, 11 сентября, в Алессандрии, работать украинский судейская бригада, информирует официальный сайт УАФ.

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Главным арбитром выступит Екатерина Монзуль. На линиях ей будут помогать Марина Стрелецкая и Александра Ардашева. Обязанности четвертого арбитра лягут на Анастасию Романюк. Судейский наблюдатель – Илонка Джалева (Болгария).

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Екатерина Монзуль Ювентус Ювентус Барселона Барселона Лига чемпионов
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