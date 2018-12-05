Українка Монзуль потрапила у топ-5 найкращих жінок-арбітрів світу

Український арбітр Катерина Монзуль опинилася серед найкращих у світовому рейтингу.

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) назвала найкращих жінок-арбітрів за підсумками 2018 року.

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Очолила рейтинг німкеня Бібіана Штайнхаус, вона набрала 138 балів. Українка Катерина Монзуль із 35 балами розташувалася на 5-й сходинці рейтингу.

Зазначимо, що минулого року українка набрала 38 балів та була 4-ю у рейтингу.