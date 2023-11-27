Вперше за останні 25 років наші земляки працюватимуть на грі найпрестижнішого євротурніру.

Українська бригада арбітрів обслуговуватиме поєдинок 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між Реалом Сосьєдадом і Зальцбургом, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Шахтар – Антверпен: матч Ліги чемпіонів обслуговуватиме нефартовий для українців арбітр

Головним рефері буде 34-річний Микола Балакін. На лініях йому допомагатимуть Олександр Беркут і Дмитро Запороженко. Четвертим арбітром стане Ярослав Козик. За VAR відповідатиме поляк Томаш Квятковскі.

До слова, востаннє українські арбітри працювали на матчі Ліги чемпіонів ще у сезоні 1998/99 – тоді Василь Мельничук був головним рефері поєдинку між Атлетіком Більбао та Русенборгом.

Нагадаємо, дуель між Реалом Сосьєдадом і Зальцбургом відбудеться у середу, 29 листопада. Початок зустрічі о 22:00.

Від перемоги у фіналі ЛЧ до роботи за барною стійкою: Єспер Блумквіст грав за Мілан та МЮ, а тепер пече піцу