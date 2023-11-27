Впервые за последние 25 лет наши земляки будут работать на игре самого престижного евротурнира.

Украинская бригада арбитров будет обслуживать поединок 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между Реал Сосьедадом и Зальцбургом, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Главным рефери будет 34-летний Николай Балакин. На линиях ему будут помогать Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Четвертым арбитром станет Ярослав Козык. За VAR будет отвечать поляк Томаш Квятковски.

К слову, последний раз украинские арбитры работали на матче Лиги чемпионов еще в сезоне 1998/99 – тогда Василий Мельничук был главным рефери поединка между Атлетиком Бильбао и Русенборгом.

Напомним, дуэль между Реал Сосьедадом и Зальцбургом состоится в среду, 29 ноября. Начало встречи в 22:00.

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