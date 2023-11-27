Украинская бригада арбитров официально получила историческое назначение на матч Лиги чемпионов
Впервые за последние 25 лет наши земляки будут работать на игре самого престижного евротурнира.
Украинская бригада арбитров будет обслуживать поединок 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между Реал Сосьедадом и Зальцбургом, сообщает официальный сайт УЕФА.
Шахтер – Антверпен: матч Лиги чемпионов будет обслуживать нефартовый для украинцев арбитр
Главным рефери будет 34-летний Николай Балакин. На линиях ему будут помогать Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Четвертым арбитром станет Ярослав Козык. За VAR будет отвечать поляк Томаш Квятковски.
К слову, последний раз украинские арбитры работали на матче Лиги чемпионов еще в сезоне 1998/99 – тогда Василий Мельничук был главным рефери поединка между Атлетиком Бильбао и Русенборгом.
Напомним, дуэль между Реал Сосьедадом и Зальцбургом состоится в среду, 29 ноября. Начало встречи в 22:00.
От победы в финале ЛЧ до работы за барной стойкой: Йеспер Блумквист играл за Милан и МЮ, а теперь готовит пиццу