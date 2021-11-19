Українка забила найкращий гол тижня у Лізі чемпіонів – відео розкішного удару
УЄФА роздав індивідуальні нагороди футболісткам за підсумками чергового туру найпрестижнішого євротурніру.
Нападниця харківського Житлобуду-1 Ольга Овдійчук стала авторкою найкращого гола тижня в жіночій Лізі чемпіонів.
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Офіційний Твіттер турніру опублікував топ-4 найефектніших ударів, серед яких постріл українки було визнано найрозкішнішим.
Ольга відзначилась у воротах ісландського Брейдабліка в рамках 4-го туру групового етапу ЛЧ. Овдійчук зробила рахунок 2:0, а її команда вперше перемогла у поточному розіграші турніру.
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