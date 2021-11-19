Украинка забила лучший гол недели в Лиге чемпионов – видео роскошного удара
УЕФА раздал индивидуальные награды футболисткам по итогам очередного тура самого престижного евротурнира.
Нападающая харьковского Жилстроя-1 Ольга Овдийчук стала авторкой лучшего гола недели в женской Лиге чемпионов.
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Официальный Твиттер турнира опубликовал топ-4 самых эффектных ударов, среди которых выстрел украинки был признан самым роскошным.
Ольга отличилась в воротах исландского Брейдаблика в рамках 4-го тура группового этапа ЛЧ. Овдийчук сделала счет 2:0, а ее команда впервые победила в текущем розыгрыше турнира.
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