Украина сохранила свое 12 место, однако ближайшие "соседи" заставляют серьезно волноваться.

Сборная Украины официально поднялась в рейтинге ФИФА

Шахтер, Динамо и Заря потерпели поражения и никаких очков не принесли. Достижения 11-й Шотландии также был не слишком большими – Селтик проиграл, а Рейнджерс удержал лишь ничью с Бенфикой. Впрочем, Украине лучше обратить внимание на Турцию, которая стремительно приближается. Истанбул Башакшехир и Сивасспор свои матчи выиграли, потому неделю для турков вполне можно назвать удачной. Разница между ними и Украиной составляет всего 0,2 очка, а шотландцы оторвались на 0,475 очка.

Добавим, что в топ-10 таблицы коэффициентов произошло лишь одно изменение – Нидерланды опередили Бельгию.

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