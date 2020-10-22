Команда Андрія Шевченка перемістилася з 24-ї на 23 сходинку, потіснивши Перу, інформує офіційний сайт ФІФА.

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Збірна України у жовтні провела три матчі. Спаринг проти Франції (1:7) та матч Ліги націй проти Німеччини (1:2) були програні, але перемоги над Іспанією (1:0) вистачило, щоб спрогресувати у рейтингу ФІФА. Трійка лідерів залишилася незмінною – Бельгія, Франція та Бразилія.

Нагадаємо, у листопаді Україна проведе три матчі – товариський з Польщею, а також заключну частину Ліги націй, де доведеться зустрітися з Німеччиною та Швейцарією.

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