Збірна України в оновленому рейтингу ФІФА піднялась з 27-ї на 26-ту сходинку. Варто відзначити, що підопічні Олександра Петракова обійшли у списку команди Тунісу та Японії, але також нас обігнали серби.

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У жовтні "синьо-жовті" провели два поєдинки в рамках кваліфікації на ЧС-2022. Українці обіграли на виїзді фінів (2:1) та розписали у Львові нічию з боснійцями (1:1).

На лідерських позиціях теж відбулись зміни. Франція та Італія змістили збірну Англії з 3-го на 5-те місце. Першою, як і раніше, йде Бельгія, Бразилія на другій позиції. Суперники України у кваліфікації на Мундіаль посідають наступні місця: Франція – 3, Фінляндія – 60, Боснія і Герцеговина – 56.

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